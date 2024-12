Corpo preso em barras de ferro é encontrado por bombeiros de SC no Paraná Corpo preso em barras de ferro é encontrado por bombeiros de SC no Paraná ND Mais|Do R7 01/12/2024 - 15h08 (Atualizado em 01/12/2024 - 15h08 ) twitter

Corpo encontrado por bombeiros

Um corpo preso em barras de ferro e em avançado estado de decomposição foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina no Rio Iguaçu, já em território paranaense, na noite desse sábado (11). De acordo com os socorristas, a vítima estava com os pés presos em duas barras de ferro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso intrigante.

