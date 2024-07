Corrida com cacho de banana agita Festa do Colono em Joinville A tradicional corrida com cacho de banana foi o grande destaque da 60ª Festa do Colono da Sociedade Rio da Prata, realizada neste... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 17h43 (Atualizado em 22/07/2024 - 17h43 ) ‌



A tradicional corrida com cacho de banana foi o grande destaque da 60ª Festa do Colono da Sociedade Rio da Prata, realizada neste fim de semana no distrito de Pirabeiraba, em Joinville. O evento atraiu aproximadamente 10 mil pessoas.

