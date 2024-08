Corrida Noturna na Serra do Rio do Rastro: Uma Experiência Inesquecível A Serra do Rio do Rastro, entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, considerada uma das estradas mais espetaculares do mundo, recebe... ND Mais|Do R7 06/08/2024 - 19h36 (Atualizado em 06/08/2024 - 19h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

RICARDO WOLFFENBUTTEL

A Serra do Rio do Rastro, entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, considerada uma das estradas mais espetaculares do mundo, recebe, neste sábado (10), a Night Run Rio do Rastro. É a primeira edição de corrida noturna na rodovia. A largada, segundo a organização do evento, está prevista para 18h30.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Serra do Rio do Rastro recebe edição de corrida noturna: ‘uma das estradas mais espetaculares’

• Prata no surfe olímpico, sonho de Tati Weston-Webb é morar em SC, revela padrinho

• Salário, 13º e FGTS: Senai abre 2,5 mil vagas em cursos remunerados para jovens de SC