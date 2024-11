Cosud define estratégias para melhorar acesso à saúde pública no Sul e Sudeste Cosud define estratégias para melhorar acesso à saúde pública no Sul e Sudeste ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 00h47 (Atualizado em 25/11/2024 - 00h47 ) twitter

Governadores e representantes dos sete estados que compõem o Cosud (Consórcio de Integração do Sul e Sudeste) debateram o acesso à saúde pública durante o evento, que encerrou no sábado (23), em Florianópolis. Na ocasião foi assinada a Carta de Florianópolis que reúne propostas para a melhoria do acesso à saúde pública.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as estratégias discutidas.

