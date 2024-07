Cratera ameaça residências e gambá raro é capturado em SC

ND Mais |Do R7

Nesta segunda semana de julho, em Santa Catarina, uma enorme cratera se abriu e quase atingiu residências. Além disso, também é destaque nas Notícias da Semana ND Mais que um gambá raro foi encontrado no Centro de Água Doce e um estudo revelou as cinco cidades catarinenses com a pior qualidade de vida.

