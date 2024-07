Cratera de 35 metros 'engole' rua em São Bento do Sul, SC A rua de São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense, que foi “engolida” por uma cratera de 35 metros, na última sexta-feira (... ND Mais|Do R7 19/07/2024 - 09h03 (Atualizado em 19/07/2024 - 09h03 ) ‌



A rua de São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense, que foi “engolida” por uma cratera de 35 metros, na última sexta-feira (12), será reconstruída. A obra pode custar mais de R$ 1 milhão e a prefeitura da cidade afirma que já reservou o orçamento. O início dos serviços, no entanto, ocorrerá apenas em novembro.

