Cratera gigante engole rua em SC: morador registra momento em vídeo O barulho dos estalos que antecedeu o deslizamento em São Bento no Sul, no Planalto Norte catarinense, foi tão alto que assustou...

O barulho dos estalos que antecedeu o deslizamento em São Bento no Sul, no Planalto Norte catarinense, foi tão alto que assustou os moradores da região durante a madrugada de sexta-feira (12). "Achei que estavam querendo assaltar a minha casa", conta Rodrigo Domingues. O consultor de vendas mora em frente ao local onde abriu uma cratera gigante, e precisou deixar sua casa após os estragos na via.

