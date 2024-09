Crescimento impressionante no porto de São Francisco do Sul Resultado do porto de São Francisco do Sul foi impulsionado pelas importações; confira os números ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 16h33 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h33 ) ‌



O porto de São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, registrou aumento de 11% nas movimentações de carga nos sete primeiros meses de 2024. No período, foram 9,9 milhões de toneladas, frente aos 8,9 milhões do ano passado.

