Criança atropelada na faixa de pedestres passa por cirurgia e continua na UTI em Joinville

O menino Lorenzo, de apenas 7 anos, continua internado na UTI após ser atropelado ao atravessar a faixa de pedestres da rua Nacar, em Joinville. O acidente aconteceu quando a criança voltava da escola. A mãe de Lorenzo, Juliana Santos, conta que recebeu a notícia apenas na noite desta quarta-feira (04) quando saiu do trabalho.

Para mais detalhes sobre o estado de saúde de Lorenzo e os desdobramentos do acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

