Criança de 3 anos morre afogada em lagoa em Jaraguá do Sul

Criança afogada em Jaraguá do Sul

Uma criança morreu afogada na tarde deste domingo (24) em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. O caso aconteceu no bairro Ribeirão Grande do Norte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

