Crianças de projeto esportivo de Florianópolis participam de competição em São Paulo
ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 11h30 (Atualizado em 13/11/2024 - 11h30 )

Crianças competindo em São Paulo

As crianças do Projeto Natação e Polo Aquático para Todos (NPA), de Florianópolis, estão se preparando para competir no 5º Festival de Polo Aquático HaBaWaBa Brasil, o maior evento de polo aquático de base no país, que acontecerá de 11 a 15 de dezembro de 2024, na Arena ABDA em Bauru, São Paulo.

