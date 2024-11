Criciúma 1 ano após acesso: títulos estaduais, chegada de Bolasie e aposentadoria de Eder Criciúma 1 ano após acesso: títulos estaduais, chegada de Bolasie e aposentadoria de Eder ND Mais|Do R7 18/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 18/11/2024 - 16h49 ) twitter

Criciúma 1 ano após acesso

O dia 18 de novembro de 2023 está marcado na história do Criciúma. Em um dia com muita chuva e festa da torcida carvoeira no estádio Heriberto Hülse, a equipe garantiu o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro, na 37ª rodada, após vencer o Botafogo de Ribeirão Preto por 3 a 0. Eder, Fellipe Mateus e Felipe Vizeu marcaram os gols da partida.

Saiba mais sobre a trajetória do Criciúma e os desafios que a equipe enfrenta na Série A consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

