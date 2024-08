Criciúma é derrotado e vê fim de invencibilidade em grande jogo A ‘mini’ sequência de três jogos de invencibilidade do Criciúma chegou ao fim com a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, neste sábado... ND Mais|Do R7 10/08/2024 - 22h36 (Atualizado em 10/08/2024 - 22h36 ) ‌



A ‘mini’ sequência de três jogos de invencibilidade do Criciúma chegou ao fim com a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, neste sábado (10), diante de 40 mil torcedores no Estádio Castelão. O Tigre vinha de duas vitórias seguidas, mas perdeu. Já o Leão assumiu a vice-liderança da Série A.

