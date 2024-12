Criciúma é o 3º rebaixado do Campeonato Brasileiro; veja disputa pela permanência No mesmo dia em que o presidente Vilmar Guedes renunciou o Criciúma teve a confirmação do rebaixamento no Campeonato Brasileiro com... ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 17h10 (Atualizado em 06/12/2024 - 17h10 ) twitter

Santa Catarina não terá nenhum representante na Série A em 2025, já que o Criciúma está matematicamente rebaixado à Série B. A vitória do Fluminense em cima do Cuiabá, por 1 a 0, decretou a queda do Tigre. Com 38 pontos, o Tricolor não pode mais chegar aos 42, pontuação do Athletico fora do Z-4.

Para mais detalhes sobre a situação do Criciúma e a disputa pela permanência, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

