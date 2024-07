ND Mais |Do R7

Criciúma empata com Internacional em jogo emocionante O Criciúma empatou por 1 a 1 com o Internacional em jogo disputado no estádio Heriberto Hülse na noite fria deste domingo (30). A...

Alto contraste

A+

A-

O Criciúma empatou por 1 a 1 com o Internacional em jogo disputado no estádio Heriberto Hülse na noite fria deste domingo (30). A partida foi válida pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Claudinho marca e Criciúma busca empate contra o Inter na Série A

• Química pura! Entenda o que o sangue e o suor tem a ver com a atração sexual entre casais

• Tribunal decide que casal deve vacinar filhas em SC sob multa diária de até R$ 10 mil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.