Criciúma Esporte Clube divulga nota oficial após renuncia de seu presidente Em crise depois de oito rodadas sem vitória e virtualmente rebaixado, presidente Vilmar Guedes renúncia e clube divulga nota oficial... ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 05h08 (Atualizado em 06/12/2024 - 05h08 )

Com respeito e consideração ao Criciúma Esporte Clube, Vilmar Guedes comunicou nesta quinta-feira (05/12) a sua decisão de abdicar do cargo de presidente do clube, entendendo que ciclos se encerram e acreditando que este é o momento adequado para que novas lideranças possam assumir e conduzir o comando da instituição. O Conselho Deliberativo deverá receber a decisão ainda hoje.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança na gestão do clube, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

