Criciúma oferece mais de 800 vagas em feirão de emprego; confira Criciúma oferece mais de 800 vagas em feirão de emprego; confira ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 10h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 10h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carteira de Trabalho

Com mais de 800 vagas de trabalho, o Feirão de Empregabilidade chega a Criciúma no dia 13 de novembro. O evento acontecerá na Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense) e estará aberto ao público das 9h até às 17h. O feirão é uma iniciativa da organização social Gerar (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional)

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em ND Mais:

Comac-SC: sistema de georreferenciamento de Itajaí será premiado em evento

Grupo ND lança 26ª edição da Maratona da Solidariedade em Chapecó

Blumenau registrou 59 mortes por acidentes de trabalho em dois anos; relembre os casos recentes