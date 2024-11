Criciúma x Corinthians provoca mudanças no trânsito no entorno do Majestoso Criciúma x Corinthians provoca mudanças no trânsito no entorno do Majestoso ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 17h58 ) twitter

Criciúma x Corinthians

O Estádio Heriberto Hülse recebe, neste sábado (30), a partir das 19h30, Criciúma x Corinthians para a partida válida pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em função do confronto, haverá mudanças no trânsito a fim de garantir segurança no entorno do Majestoso.

