ND Mais |Do R7

Criciumense faz história ao vencer prova da Fórmula 4 Brasil E natural de Criciúma, a primeira mulher a subir no lugar mais alto do pódio da Fórmula 4 Brasil. A piloto criciumense Rafaela Ferreira...

Alto contraste

A+

A-

E natural de Criciúma, a primeira mulher a subir no lugar mais alto do pódio da Fórmula 4 Brasil. A piloto criciumense Rafaela Ferreira, venceu a segunda corrida da categoria do fim de semana nesse domingo, dia 30, no autódromo de Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Empresa suspeita de aplicar maior golpe financeiro de SC tem quase R$ 1 milhão apreendidos

• Floripa Sustentável consegue apoio para tirar Plamus da gaveta

• VÍDEO: Homenagem a Gabrielzinho mostra emocionante trajetória de superação



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.