Criciumenses podem pagar até R$ 28 mil em multas por irregularidades no sistema de esgoto Trato por Criciúma identificou mais de mil imóveis irregulares em 19 bairros do município ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 17h49 (Atualizado em 06/12/2024 - 17h49 )

O Trato por Criciúma, no Sul de Santa Catarina, encaminhou 1.011 imóveis com irregularidades para a Vigilância Sanitária após os alertas e prazos concedidos. As multas pelo descumprimento da regularização partem de R$ 2.389,50 e podem chegar a R$ 28.674,50, se for configurado crime ambiental.

Saiba mais sobre as multas e como regularizar sua situação consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

