Crime brutal choca cidade de SC: Veja a imagem impressionante do local do crime Na tarde de sábado (22), a Polícia Militar de Navegantes, no Litoral Norte catarinense, foi acionada para atender ocorrência de duplo...

Na tarde de sábado (22), a Polícia Militar de Navegantes, no Litoral Norte catarinense, foi acionada para atender ocorrência de duplo homicídio no bairro Machados. Duas mulheres foram encontradas sem vida, com múltiplos ferimentos de faca no pescoço.

