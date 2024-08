Crime Chocante em Chapecó: Homem é Morto com Facada Um homem de 47 anos foi assassinado com uma facada na noite de quarta-feira (21) no bairro Bela Vista, em Chapecó, Oeste de Santa... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 20h21 (Atualizado em 22/08/2024 - 20h21 ) ‌



Um homem de 47 anos foi assassinado com uma facada na noite de quarta-feira (21) no bairro Bela Vista, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. O suspeito fugiu do local do crime, mas foi preso ainda durante a noite e alegou legítima defesa.

