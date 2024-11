Crime chocante: grávida é assassinada e bebê é arrancado do ventre A assassina fingia estar grávida desde agosto e levou o bebê roubado ao hospital, alegando que era seu filho; caso aconteceu em Porto... ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 20h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 20h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma jovem grávida foi assassinada e teve o bebê arrancado do ventre em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A suspeita, uma mulher de 42 anos, tentou simular que havia dado à luz a criança e foi presa em flagrante na madrugada desta quarta-feira (16).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Trabalhador morre após explosão em empresa de Blumenau

• Grávida é morta, tem bebê arrancado do ventre e corpo escondido; suspeita fingia ser a mãe

• Secretária de Saúde de Joinville pede exoneração; novo titular é anunciado



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.