Crime chocante: quem são os envolvidos na morte do empresário? As pessoas presentes na hora do crime são a vítima Igor Peretto, sua esposa Rafaela Costa Silva, seu cunhado Mário Vitorino e sua irmã... ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 04h21 (Atualizado em 06/09/2024 - 04h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Desde sábado (31), quando o empresário Igor Peretto, 27, foi morto com 20 facadas no apartamento de sua irmã, em Praia Grande, litoral de São Paulo, a procura pelos autores do crime segue. O principal suspeito do assassinato do empresário seria o cunhado, que tinha um caso extraconjugal com a esposa do amigo, também envolvida no crime.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Debate ND Mais: o que disse cada candidato a prefeito de Itajaí nas considerações finais

• Chiodini fala em tarifa zero e Robison Coelho propõe revisar contrato de ônibus em Itajaí

• Veja a íntegra do debate entre os candidatos a prefeito de Itajaí no ND Mais