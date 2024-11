Criminoso arromba agência bancária em Chapecó A agência bancária foi alvo de criminoso na noite do sábado (19), no Distrito de Marechal Bormann ND Mais|Do R7 20/10/2024 - 20h27 (Atualizado em 20/10/2024 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma agência bancária foi alvo de um criminoso na noite do sábado (19), no Distrito de Marechal Bormann, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A porta foi destruída e um dos caixas eletrônicos arrombados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Agência bancária tem porta destruída e caixa eletrônico arrombado em Chapecó

• Buraco enorme em bairro de Itajaí surpreende moradores; veja causa

• FOTOS: Veja como foi o show de Paul McCartney em Florianópolis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.