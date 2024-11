Criminoso é flagrado em furto audacioso de moto em Chapecó Na manhã desta sexta-feira (18), uma loja foi alvo de um criminoso em Chapecó. O homem quebrou o vidro da fachada com um martelo ND Mais|Do R7 18/10/2024 - 16h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 16h48 ) twitter

Um homem foi flagrado no momento em que quebrou o vidro da fachada de uma loja e furtou uma motocicleta em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O criminoso utilizou um martelo no crime, na manhã desta sexta-feira (18).

