Criminoso Famoso é Capturado em Chapecó A Polícia Militar de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, prendeu na manhã do último sábado (24) um dos criminosos mais procurados... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 10h41 (Atualizado em 26/08/2024 - 10h41 ) ‌



A Polícia Militar de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, prendeu na manhã do último sábado (24) um dos criminosos mais procurados do estado catarinense. Ele foi abordado no bairro Passo dos Fortes no momento em que embarcava em um carro de aplicativo de mobilidade urbana.

