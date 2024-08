Criminosos Fazem Mulher Refém Durante Roubo de Carro em Chapecó Uma mulher foi feita refém por criminosos, trancada no porta-malas e teve o carro roubado em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 14h21 (Atualizado em 28/08/2024 - 14h21 ) ‌



Uma mulher foi feita refém por criminosos, trancada no porta-malas e teve o carro roubado em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O caso contou com o atendimento da PM (Polícia Militar), Polícia Civil e Saer (Serviço AeroPolicial de Fronteira) nesta quarta-feira (28).

