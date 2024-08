Crise de Segurança em Florianópolis: Prisões e Foragidos em Meio a Incêndios Quatro pessoas foram presas por envolvimento em uma série de ataques criminosos no Norte da Ilha, ocorridos no fim da tarde de quarta... ND Mais|Do R7 15/08/2024 - 13h56 (Atualizado em 15/08/2024 - 13h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Quatro pessoas foram presas por envolvimento em uma série de ataques criminosos no Norte da Ilha, ocorridos no fim da tarde de quarta-feira (14). Outros dois adolescentes, que estavam junto com os suspeitos, também foram apreendidos, junto com porções de drogas. Todos foram localizados na área em que os atentados aconteceram.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Ataques em Florianópolis: líder de facção segue foragido e quatro são presos após incêndios

• Conheça os principais serviços oferecidos pelo CREA-SC

• Alunos de Medicina da UFFS reivindicam mais professores para o curso em Chapecó