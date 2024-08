Crise no Hospital Pequeno Anjo: Crianças Esperam por Leitos em Itajaí Cerca de 20 famílias de crianças aguardam nos corredores do Hospital Infantil Pequeno Anjo em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 16h41 (Atualizado em 22/08/2024 - 16h41 ) ‌



Cerca de 20 famílias de crianças aguardam nos corredores do Hospital Infantil Pequeno Anjo em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, leitos para internação. Uma mãe contou à redação do ND Mais, que está desde a última segunda-feira (19) aguardando um leito.

