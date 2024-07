ND Mais |Do R7

CSA x Figueirense: confira onde assistir ao vivo e as escalações

O Figueirense tem mais um desafio fora de casa na Série C do Brasileiro. Nesta quarta-feira (3), às 20h30, no Estádio Rei Pelé, o Alvinegro encara o CSA pela 11ª rodada. A equipe do técnico João Burse tem dois desfalques confirmados para o confronto.

