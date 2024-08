Cuide do Seu Coração: A Importância do Dia do Cardiologista O Dia do Cardiologista, comemorado nesta quarta-feira (14), é uma data comemorativa criada pela SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia... ND Mais|Do R7 14/08/2024 - 20h06 (Atualizado em 14/08/2024 - 20h06 ) ‌



O Dia do Cardiologista, comemorado nesta quarta-feira (14), é uma data comemorativa criada pela SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia), em 2007. O objetivo dessa celebração é valorizar o profissional, mostrando à sociedade a relevância dos cuidados com a saúde do coração.

