Curso de Homeopatia Integrativa em Araranguá: Inscrições Abertas! De setembro a novembro, moradores de Araranguá e região, no Extremo Sul catarinense, poderão participar de um curso de formação em... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 09h41 (Atualizado em 23/08/2024 - 09h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

De setembro a novembro, moradores de Araranguá e região, no Extremo Sul catarinense, poderão participar de um curso de formação em homeopatia integrativa. A iniciativa é promovida pela Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) e pela Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) do Rio Grande do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Epagri abre inscrições para curso de homeopatia integrativa em Araranguá

• Frio outra vez? Veja a previsão do tempo para o final de semana no Litoral Norte

• Será que chove? Confira como fica o tempo em Joinville no fim de semana