Curta Fest: a celebração do cinema em Joinville começa esta semana Criado para valorizar produções audiovisuais na cidade, abertura do Curta Fest ocorre nesta quarta-feira (16) ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 17h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A noite de abertura do 1º Curta Fest, o festival de curtas-metragens de Joinville, acontece nesta quarta-feira (16) e contará com pocket show, exibição de produções e participação de cineastas. A programação do evento se estende até o dia 20 de novembro, em diferentes pontos da cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• 1º Curta Fest: festival de curtas-metragens começa nesta semana em Joinville

• Carro de aplicativo cai 5 metros em ribanceira em Chapecó

• Quem é Marcelo Evandro dos Santos, médico indiciado por deformar paciente em Florianópolis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.