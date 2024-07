Curta Lages: Um Festival de Cinema Imperdível Começa Hoje! O clima na Serra Catarinense tende a ficar ainda mais aconchegante e acolhedor a partir desta quinta-feira (1º de agosto) com a sétima... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 16h33 (Atualizado em 31/07/2024 - 16h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O clima na Serra Catarinense tende a ficar ainda mais aconchegante e acolhedor a partir desta quinta-feira (1º de agosto) com a sétima edição do Curta Lages, o festival que vai movimentar salas de cinema na região até o dia 10 deste mês e com uma programação exclusivamente gratuita.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Festival Curta Lages abre nesta quinta com estreia de longa-metragem lageano

• Neymar Jr desabafa: ‘Tem dias que quero desistir’

• Bala Loka faz história no BMX freestyle nas Olimpíadas com o sexto lugar