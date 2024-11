Curta-metragem é filmado em um dos principais pontos turísticos de Criciúma Obra conta com participação do consagrado ator, Otávio Augusto, e do ator mirim, Davi Burg ND Mais|Do R7 16/10/2024 - 09h48 (Atualizado em 16/10/2024 - 09h48 ) twitter

Um dos principais pontos turísticos de Criciúma, o Parque Astronômico Albert Einstein E=mc², no Sul de Santa Catarina, virou cenário do curta-metragem “Notícias da Lua”. A obra, do diretor e roteirista Sérgio Azevedo, tem a participação do consagrado ator, Otávio Augusto, e do ator mirim Davi Burg, e teve as gravações finalizadas na terça-feira (15).

