Cybertruck surpreende ao atravessar rio em Blumenau O carro do futuro foi visto recentemente na cidade e o dono do veículo, Daniel Lunelli, publicou fotos fazendo um passeio com o Cybertruck... ND Mais|Do R7 08/09/2024 - 16h10 (Atualizado em 08/09/2024 - 16h10 ) ‌



O carro visto por Blumenau no mês passado voltou a chamar atenção em Blumenau. Desta vez, o Cybertruck passou por um pequeno rio no interior da cidade. Dono do veículo, Daniel Lunelli, publicou fotos nas redes sociais mostrando o passeio.

