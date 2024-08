Dadá Westphal Falta à Entrevista na Jovem Pan O Grupo ND promove uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. As sabatinas seriam... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 13h01 (Atualizado em 28/08/2024 - 13h01 ) ‌



O Grupo ND promove uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. As sabatinas seriam às 8h30, no Tá na Hora, da Jovem Pan. Porém, o entrevistado desta quarta-feira (28), Dadá Westphal (NOVO) não compareceu.

