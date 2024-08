Daniel Alves Compartilha Momentos de Alegria com a Esposa Após Liberdade Solto desde março deste ano, o ídolo do Barcelona Daniel Alves surgiu em fotos inéditas pela primeira vez através do Instagram da... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 18h46 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h46 ) ‌



Solto desde março deste ano, o ídolo do Barcelona Daniel Alves surgiu em fotos inéditas pela primeira vez através do Instagram da esposa, Joana Sanz. A modelo postou os momentos no stories e afirmou que eles eram “felizes”.

