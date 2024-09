Daniel Cozer revela segredos do Mundial Rock no Plural POPcast O produtor Daniel Cozer é o convidado do segundo episódio do podcast Plural POPcast e conta divertidos bastidores e novidades sobre... ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 16h33 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h33 ) ‌



No segundo episódio da temporada do Plural POPcast, apresentado pelos jornalistas e influenciadores Marcelo Mancha, Marcos Espíndola e Felippe Audaz, o entrevistado foi Daniel Cozer, produtor cultural e um dos idealizadores de grandes festivais de Santa Catarina, com destaque para o gigante Mundial Rock e para o recém criado Fly Festival, que vai ter duas edições em 2024, em Criciúma e Florianópolis.

