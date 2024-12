Das Olímpicas para Hollywood: Atalibio Magioni morre aos 77 anos em SC Atalibio Magioni, de Pinhalzinho, teve participou das Olimpíadas no remo e a carreira levou-o para Hollywood; despedida será neste... ND Mais|Do R7 08/12/2024 - 05h08 (Atualizado em 08/12/2024 - 05h08 ) twitter

Atalibio Magioni, ex-remador olímpico e treinador de Nicolas Cage, morreu neste sábado (7) aos 77 anos no Hospital São Paulo, em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. Natural de Pinhalzinho, ele marcou sua trajetória no remo durante os anos 1970, momento em que representou o Brasil nas Olimpíadas no Canadá e viveu uma experiência única no cinema.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre a vida e legado de Atalibio Magioni.

