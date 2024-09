Datas definidas para os confrontos do JEC Futsal na Liga Nacional Líder da primeira fase, JEC Futsal enfrenta o Marreco e tem jogo decisivo no Centreventos Cau Hansen ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 14h22 (Atualizado em 11/09/2024 - 14h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O torcedor do JEC Futsal já pode marcar na agenda porque as datas dos confrontos pelas oitavas de final da Liga Nacional estão definidas. Líder da primeira fase, o Tricolor enfrenta o Marreco no primeiro mata-mata e faz o jogo decisivo no Centreventos Cau Hansen.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• JEC Futsal conhece datas e horários das oitavas de final da Liga Nacional

• Grupo ND promove série de entrevistas com candidatos a prefeito de Tubarão

• Data e hora de jogo entre JEC e Nação pela Copa SC são alterados