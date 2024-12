Dazaranha finaliza novo álbum de estúdio e anuncia lançamento para 2025 O Dazaranha finaliza novo álbum, o nono trabalho de estúdio, que foi gravado enquanto a banda roda o Estado e que será lançado no início... ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 20h49 (Atualizado em 06/12/2024 - 20h49 ) twitter

Podem contar com um novo álbum do Dazaranha! O nono trabalho de estúdio da banda de Floripa está em fase adiantada de produção e será a novidade para 2025. Os integrantes não escondem a empolgação com esse disco.

