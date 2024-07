ND Mais |Do R7

DC lança pré-candidato em São José com chapa pura O DC (Democracia Cristã) lançou a pré-candidatura do policial militar, sargento Zenon à prefeitura de São José. O partido deve seguir...

Alto contraste

A+

A-

O DC (Democracia Cristã) lançou a pré-candidatura do policial militar, sargento Zenon à prefeitura de São José. O partido deve seguir com chapa pura e tem o nome do jornalista Claudemir Arijú como mais forte para vaga de vice.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Mega-Sena acumulou e pode sortear prêmio de R$ 170 milhões nesta quinta-feira

• Vacina BCG: Chapecó conquista 100% da cobertura vacinal

• Com “chapa pura”, DC lança pré-candidato em São José



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.