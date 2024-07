De Craque a Magnata: A Ascensão de Braithwaite no Mercado Imobiliário Braithwaite, novo jogador do Grêmio com passagem pelo Barcelona, faz sucesso fora de campo no ramo imobiliário. Isso porque o jogador... ND Mais|Do R7 24/07/2024 - 16h24 (Atualizado em 24/07/2024 - 16h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Braithwaite, novo jogador do Grêmio com passagem pelo Barcelona, faz sucesso fora de campo no ramo imobiliário. Isso porque o jogador de 33 anos tem investimentos que já bateram 280 milhões de dólares, cerca de R$ 1,6 bilhão na cotação atual.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Tio Patinhas: 5 pessoas são presas por esquema milionário; polícia bate em 12 cidades de SC

• Ex-Barcelona, jogador do Grêmio é bilionário do ramo imobiliário

• Conheça as loterias de até R$1,7 bilhão que os brasileiros podem apostar