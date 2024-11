De virada, Jaraguá Futsal vence o Tubarão e carimba classificação às semifinais do Estadual De virada, Jaraguá Futsal vence o Tubarão e carimba classificação às semifinais do Estadual ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 21/11/2024 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jaraguá Futsal x Tubarão

A boa fase do Jaraguá Futsal continua e o time confirmou mais uma semifinal. Depois de vencer o Tubarão fora de casa no primeiro jogo das quartas de final do Estadual, o Aurinegro venceu mais uma vez na noite desta quarta-feira (20) e carimbou a classificação diante do torcedor. De virada, o time jaraguaense venceu por 5 a 3 e confirmou o favoritismo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Polícia conclui inquérito que investigou caso de Maidê Mahl, atriz encontrada em hotel

VÍDEO: Casal pula portão e foge correndo de motel para não pagar a conta em SC

Sem luz, adolescente deixa vela acesa em cima da cama e quarto pega fogo em SC