Debate acirrado sobre creches em Joinville entre candidatos Lima falou em 10 mil vagas faltantes; Adriano, atual prefeito, garantiu que são 6 mil e que as obras em andamento vão superar a demanda... ND Mais|Do R7 31/08/2024 - 04h51 (Atualizado em 31/08/2024 - 04h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A demanda por vagas em creches de Joinville foi o tema de embate entre os candidatos Sargento Lima (PL) e Adriano Silva (Novo) no debate do portal ND Mais. Lima afirmou que a cidade precisa de 10 mil vagas em creches, lamentou que, segundo ele, o número é o mesmo de 12 anos atrás e cobrou posicionamento do adversário, atual prefeito de Joinville.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Debate ND Mais: o que disse cada candidato a prefeito de Joinville nas considerações finais

• Dados de vagas em creches em Joinville pautam duelo entre Sargento Lima e Adriano Silva

• PRF flagra catarinense transportando quase 5 toneladas de maconha; ASSISTA