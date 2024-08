Debate eleitoral em Blumenau promete agitar as eleições de 2024 Debate é oportunidade para o eleitor conhecer as propostas dos candidatos que estão na disputa em 2024 ND Mais|Do R7 31/08/2024 - 12h21 (Atualizado em 31/08/2024 - 12h21 ) ‌



Na próxima quarta-feira (4), o Grupo ND promove um debate com os candidatos a prefeito de Blumenau, nas eleições municipais de 2024, no portal ND Mais. Será a partir das 21h, com transmissão em tempo real no ND Play.

