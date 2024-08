Debate eleitoral em Florianópolis promete agitar as eleições de 2024 Nesta quinta-feira (29), o Grupo ND promove o debate com candidatos a prefeito de Florianópolis nas eleições municipais de 2024.... ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 09h51 (Atualizado em 29/08/2024 - 09h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta quinta-feira (29), o Grupo ND promove o debate com candidatos a prefeito de Florianópolis nas eleições municipais de 2024. O evento ocorre a partir das 21h no portal ND Mais e terá transmissão em tempo real pelo ND Play (assista abaixo).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Comida, banheiro exclusivo e mais: como usar a nova sala VIP do Aeroporto de Florianópolis

• ND Mais promove nesta quinta-feira debate com candidatos a prefeito de Florianópolis

• Uso de plantas medicinais ultrapassa gerações e se torna patrimônio biocultural no Sul de SC