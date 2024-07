Debate na Alesc sobre fechamento de Hospital de Custódia

ND Mais |Do R7

Com um prazo apertado para definir a questão referente ao fechamento do HCTP (Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico), em Florianópolis, a Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) levantou um debate sobre a questão e solicitou que a Procuradoria Geral do Estado atue juridicamente no caso.

